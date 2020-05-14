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Собянин разъяснил правила "масочного режима" в Москве

22:27
  • четверг
  • 14 мая 2020

Снимать или не снимать маску на улице?

Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил правило по ношению масок и перчаток.

Носить маску на улице не обязательно, строгих предписаний на этот счет пока нет. Тем не менее, человек должен руководствоваться собственной безопасностью и защищать себя от вируса, передает РИА Новости.

"Если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись", - заявил Собянин.

Мэр напомнил, что в общественном транспорте, такси и магазинах обязательно нужно носить маски и перчатки.

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