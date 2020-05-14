Стало известно, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Все оказалось очень просто

Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал, что привлекло принца Гарри в американской актрисе Меган Маркл.

61-летний Пол Баррел объяснил, что Маркл по характеру – копия леди Ди и видимо поэтому Гарри решил связать с ней жизнь.

"Меган как и Диана отстаивает то, во что она верит. Она не подстраивается под общество, мама Гарри была такой же", - заявил дворецкий, отметив, что, если бы Диана была жива, то вряд ли бы она поладила с Меган.

Сейчас Гарри и Меган переживают не лучшие времена, им пришлось обратиться к семейному психологу. Переезд и расставание с родными дались паре нелегко. Гарри тяжело принять американские нравы и подстроиться под новый ритм жизни. На одном из сеансов принц сказал, что пожертвовал всем ради Меган, чтобы она почувствовала себя счастливой.

Герцогиня Сассекская восприняла слова благоверного в штыки и заявила, что он пытается переложить ответственность за свое решение на ее плечи, пишет портал Woman.ru.

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