Зачем Грету Тунберг позвали на экспертную дискуссию по коронавирусу

Приглашение Греты Тунберг на дискуссию экспертов по коронавирусу подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Зачем организаторам выступление шведской эко-активистки? Возможно ли полноценное участие Тунберг в обсуждении на научном уровне? И что нового она может рассказать миру о COVID-19?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Я думаю, что она может сказать про "Ковид" не меньше, чем американские чиновники. А если у нее есть кто-то в окружении, кто умеет читать, то и больше", - сказал он.

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