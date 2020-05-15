Умерли еще 68 пациентов: последние данные по коронавирусу в Москве

Последние данные оперштаба

В столице скончались еще 68 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе. Там отметили, что у заболевших был подтвержден диагноз пневмония, передает "Газета.Ru".

Накануне сообщалось, что в Москве умерли 58 человек с коронавирусной инфекцией. По последним данным, в нашей стране зарегистрировали порядка 252 тысяч случаев заражения. При этом более чем у 40% инфицированных заболевание проходит без симптомов.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост числа заболеваний COVID-19 в России остановлен. Под постоянным наблюдением медиков находятся почти 260 тысяч человек.

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