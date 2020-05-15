Россиянам предложили раздавать деньги на маски и перчатки

Речь идет о ежемесячном пособии

Национальный родительский комитет (НРК) предложил правительству ввести специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. Пособие необходимо выплачивать каждый месяц до окончания пандемии коронавируса, считают в НКР.

Председатель НРК Ирина Волынец выразила мнение, что размер специального пособия должен зависеть от средней стоимости средств защиты в регионе. При этом нужно учитывать, что человек обязан использовать как минимум одну маску в день, отметила она.

В разговоре с RT Волынец допустила, что в некоторых случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу масок и перчаток. О каких именно случаях идет речь, не уточняется.

Напомним, что из-за распространения COVID-19 в российских регионах заработал "масочный режим". В Москве и Подмосковье его ввели 12 мая. Граждан обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, такси, магазинах и других местах с большим скоплением людей. Как объяснил столичный мэр Сергей Собянин, надевать маску на улице необязательно.

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