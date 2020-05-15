Крушение кумиров? Грета Тунберг пытается напомнить о себе в разгар пандемии

Телеканал CNN анонсировал программу со знаменитой экоактивисткой

На передний край борьбы с вирусом выходит Грета Тунберг. Телекомпания CNN организовала дискуссию "Факты и страхи, связанные коронавирусом".

Позвали бывшего министра здравоохранения, руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний. И - вот она, вишенка на торте. Грета, о которой начали забывать в разгар пандемии. Хотя напоминала о себе, как могла.

Отметила снижение выбросов углекислого газа в разгар пандемии. Даже заподозрила у себя коронавирус – о чем и сообщила миру в "Инстаграм", но героев вирус не берет!

Толерантная Америка, увидев анонс CNN, взорвалась комментариями. Как ее только не называют в соцсетях и на информационных сайтах. Самое мягкое – эксперт в области истерии о глобальном потеплении.

Как же так? Что за крушение кумиров? Все забыли, что журнал Time в 2019-м назвал Грету Тунберг "Человеком года"? Что выдвигали ее на Нобелевскую премию мира?

А, может быть, правы комментаторы, которые подсказывают, что в проблемах климата Грета разбирается примерно так же, как в вирусологии.

В действительности все не так, как на самом деле.

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