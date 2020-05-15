ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Симоньян сравнила работу здравоохранения США и России в условиях пандемии

08:34
  • пятница
  • 15 мая 2020

Разница в подходах объясняет и разницу в числе жертв

Разница в подходах к лечению коронавирусной инфекции в России и в США в условиях пандемии объясняет и разницу в числе жертв COVID-19, считает главред МИА "Россия сегодня". Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения двух стран.
Симоньян отреагировала на слухи о госпитализации

Она рассказала, в каких условиях вынуждены работать медики в США. К примеру, американская медсестра на 30-й неделе беременности – на этом сроке в России уходят в декретный отпуск -  лечила больных пациентов с коронавирусом и заболела сама.

"Болела дома, поскольку никому не рекомендуется обращаться к врачам, а рекомендуется остаться дома, пока ты совсем уже не начинаешь умирать. У нас совсем другой подход. Мы говорим: "Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Симоньян, 60% умирающих от коронавируса в США — темнокожие, они относятся к самому бедному слою населения. И в целом в США в разы меньше врачей на душу населения и коечных мест. А скорую помощь люди не вызывают, потому что зачастую не могут себе позволить.

Главред RT признала, что в Америке, возможно, лучшая в мире медицина для обеспеченных людей. Однако массового здравоохранения – такого, которое еще осталось в России с советских времен – там не существует.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что не хуже, чем там, живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства - а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры", — добавила Симоньян. Главный редактор прокомментировала статьи в западной прессе, где утверждалось, что в России занижают число жертв коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.