Симоньян сравнила работу здравоохранения США и России в условиях пандемии

Разница в подходах объясняет и разницу в числе жертв

Разница в подходах к лечению коронавирусной инфекции в России и в США в условиях пандемии объясняет и разницу в числе жертв COVID-19, считает главред МИА "Россия сегодня". Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения двух стран.

Она рассказала, в каких условиях вынуждены работать медики в США. К примеру, американская медсестра на 30-й неделе беременности – на этом сроке в России уходят в декретный отпуск - лечила больных пациентов с коронавирусом и заболела сама.

"Болела дома, поскольку никому не рекомендуется обращаться к врачам, а рекомендуется остаться дома, пока ты совсем уже не начинаешь умирать. У нас совсем другой подход. Мы говорим: "Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Симоньян, 60% умирающих от коронавируса в США — темнокожие, они относятся к самому бедному слою населения. И в целом в США в разы меньше врачей на душу населения и коечных мест. А скорую помощь люди не вызывают, потому что зачастую не могут себе позволить.

Главред RT признала, что в Америке, возможно, лучшая в мире медицина для обеспеченных людей. Однако массового здравоохранения – такого, которое еще осталось в России с советских времен – там не существует.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что не хуже, чем там, живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства - а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры", — добавила Симоньян. Главный редактор прокомментировала статьи в западной прессе, где утверждалось, что в России занижают число жертв коронавируса.

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