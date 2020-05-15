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Адвокат объяснил, почему Путину раскрыли диагноз Заворотнюк

08:33
  • пятница
  • 15 мая 2020

На совещании у президента болезнь актрисы впервые официально подтвердили

Предположения о диагнозе Анастасии Заворотнюк впервые получили официальное подтверждение. Накануне на совещании у президента Владимира Путина директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что у актрисы глиобластома.

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По мнению звездного адвоката Александра Добровинского, обнародование на высшем уровне подробностей лечения Заворотнюк является показателем прозрачности деятельности ученых. Он полагает, что слова Макарова должны вселить надежду в других людей.

"Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом. Количество сумасшедших, которые существуют в интернете, — огромно и публичность в этом плане полезна", — объяснил Добровинский в интервью Nation News.

При этом он не исключает, что диагноз актрисы был раскрыт с официального разрешения ее родных. В противном случае это было бы нарушением медицинской тайны и повлекло за собой судебные иски.

Ранее на совещании по вопросам генетических технологий директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал Владимиру Путину, что разработки для борьбы с терминальной стадией рака могут быть использованы для лечения Анастасии Заворотнюк.  По его словам, родные актрисы передали в Институт клетки ее опухоли — глиобластомы. Ученые удалось подобрать вирусы, которые их убивают. В то же время, Макаров отметил, что состояние Заворотнюк пока "не настолько тревожное, чтобы применять технологию".

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