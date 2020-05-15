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Число нарушителей масочного режима в Москве сократилось до 3%

08:53
  • пятница
  • 15 мая 2020

Количество резко уменьшилось за три дня

Число нарушителей масочного режима в Москве за три дня резко сократилось. С 11 до 14 мая оно уменьшилось с 28% до 3%, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Немерюк привел данные сетевых компаний розничной торговли, которые сообщают, что более 16% посетителей столичных магазинов приходят за покупками в масках, но без перчаток. Еще 2% занимаются шопингом в перчатках, но без масок.

"Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы - единичны", - приводит слова руководителя департамента ТАСС.

Ношение масок и перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах стало обязательным в Москве с 12 мая. Нарушителям грозит штраф в 4 тысячи рублей, а появление без маски в транспорте обойдется в 5 тысяч. Для предпринимателей штрафы в разы больше.

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