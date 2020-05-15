"Невозможно спать": Высоцкая рассказала о приступах паники

Самоизоляция дается ей тяжело

Актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая призналась, что во время самоизоляции она иногда испытывает страх и панику.

Высоцкая сидит на карантине вместе с мужем - режиссером Андреем Кончаловским. Она по-прежнему много времени проводит на кухне, но вкусная еда уже не радует, а лишние граммы, набранные за время самоизоляции, омрачают и без того неважное настроение.

"Бывают моменты, когда охватывает паника, охватывает страх. Бывают моменты оттого, что вокруг такая неопределенность, что очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие разговоры-посиделки по Zoom с друзьями", - рассказала Высоцкая на YouTube-шоу "Мне это нравится!", передает "Газета.ru".

За последние недели знаменитость поправилась, хотя она занимается спортом и старается выдерживать пищевые паузы. Время от времени Высоцкая ходит по дому в одежде, которую планирует надеть после снятия карантина, и смотрит, насколько ей еще нужно похудеть, чтобы наряд сидел как влитой.

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