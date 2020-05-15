ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Невозможно спать": Высоцкая рассказала о приступах паники

09:01
  • пятница
  • 15 мая 2020

Самоизоляция дается ей тяжело

Актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая призналась, что во время самоизоляции она иногда испытывает страх и панику. 
"Ушел на балкон, чтобы скрыть слезы": деда Высоцкой огорчила ее свадьба с Кончаловским

Высоцкая сидит на карантине вместе с мужем - режиссером Андреем Кончаловским. Она по-прежнему много времени проводит на кухне, но вкусная еда уже не радует, а лишние граммы, набранные за время самоизоляции, омрачают и без того неважное настроение. 

"Бывают моменты, когда охватывает паника, охватывает страх. Бывают моменты оттого, что вокруг такая неопределенность, что очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие разговоры-посиделки по Zoom с друзьями", - рассказала Высоцкая на YouTube-шоу "Мне это нравится!", передает "Газета.ru"

За последние недели знаменитость поправилась, хотя она занимается спортом и старается выдерживать пищевые паузы. Время от времени Высоцкая ходит по дому в одежде, которую планирует надеть после снятия карантина, и смотрит, насколько ей еще нужно похудеть, чтобы наряд сидел как влитой.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.