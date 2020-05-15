ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не всегда это простое решение": Трусова обратилась к фанатам

09:14
  • пятница
  • 15 мая 2020

Она поблагодарила фанатов за поддержку

Известная российская фигуристка Александра Трусова опубликована в своем Instagram обращение к поклонникам. Она поблагодарила их за поддержку. Спортсменка отметила, что настал момент, когда "надо сделать ответственный шаг", передает "Газета.Ru".
Фигуристка Трусова впервые в истории женского катания выполнила четверной лутц

"Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить", - сказала она.

Трусова также рассказала о начале сотрудничества с фигуристом Евгением Плющенко. "Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который, принял все вызовы, выстоял и победил", - отметила спортсменка.

Ранее Александра Трусова объяснила свой переход в тренерскую группу Евгения Плющенко от Этери Тутберидзе. Фигуристка попросила болельщиков отнестись к ее решению с пониманием.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Александра Трусова
Александра Трусова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.