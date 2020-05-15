"Не всегда это простое решение": Трусова обратилась к фанатам

Она поблагодарила фанатов за поддержку

Известная российская фигуристка Александра Трусова опубликована в своем Instagram обращение к поклонникам. Она поблагодарила их за поддержку. Спортсменка отметила, что настал момент, когда "надо сделать ответственный шаг", передает "Газета.Ru".

"Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить", - сказала она.

Трусова также рассказала о начале сотрудничества с фигуристом Евгением Плющенко. "Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который, принял все вызовы, выстоял и победил", - отметила спортсменка.

Ранее Александра Трусова объяснила свой переход в тренерскую группу Евгения Плющенко от Этери Тутберидзе. Фигуристка попросила болельщиков отнестись к ее решению с пониманием.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"