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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона

09:25
  • пятница
  • 15 мая 2020

Излечились почти 1,6 миллиона человек

Американский университет Хопкинса опубликовал последние данные по пандемии COVID-19 в мире. Сообщается, что число зараженных коронавирусом достигло 4 443 000. Скончались с начала пандемии 302 462 человека, излечились более 1 588 000 пациентов.
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Цифры, приведенные порталом Worldometer, немного отличаются. По этим данным, число инфицированных корнавирусом с начала его распространения в мире составило 4 526 934 человека. Умерли от болезней, связанных с COVID-19, 303 407 пациентов, излечились более 1, 7 миллиона.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США и Великобритании -  1 417 889 и 234 тысячи соответственно. Уровень смертности от коронавируса на 1 миллион населения планеты, по данным портала, составляет 38,9.

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