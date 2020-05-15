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В пельменях на российских прилавках нашли кишечную палочку

09:30
  • пятница
  • 15 мая 2020

Не обошлось и без сальмонеллы

Эксперты Роскачества провели повторное исследование пельменей семи брендов: "Белорусские", "Бульмени", "Ложкарев", "Останкинские традиционные пельмени", "Сибирская коллекция", "Стародворье" и "Цезарь". 
Названы самые вредные продукты для кишечника

Как пишет ТАСС, все пельмени не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции". Дело в том, что в популярном полуфабрикате нашли кишечную палочку. В пельменях "Сибирская коллекция" специалисты обнаружили еще и сальмонеллу. 

Кроме того, производители указали неверную информацию на маркировке пельменей "Ложкарев" и "Останкинские традиционные". В них оказалось меньше белка, чем заявлено на упаковке. 

Чтобы обезопасить себя от отравления, эксперты рекомендуют варить пельмени не менее 10 минут.

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