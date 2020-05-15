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Эксперт: вскрытие умерших от коронавируса в Москве производится практически в 100% случаев

09:45
  • пятница
  • 15 мая 2020

Прирост смертности в апреле оказался на уровне ежегодных колебаний

Вскрытие умерших от нового коронавируса в Москве производится практически в 100% случаев. Об этом рассказал заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ №40 Ашот Авдалян.

По его словам, предварительный диагноз ставится при "совершенной очевидности процесса, верифицированного при помощи ПЦР-исследования при жизни и при соответствующей морфологической картине на вскрытии". После этого мазки отправляются па ПЦР-исследование, на основании чего диагноз корректируется.

Авдалян подчеркнул, что увеличение общей смертности в апреле укладывается в ежегодные колебания этого показателя. По его словам, в этом году рост незначительный и может быть связан с обострением хронических заболеваний.

"Мы видим контингент тех, кто погибает сейчас - это практически 80% люди за 70-80 лет и там тяжеленная коморбидная патология (два и более хронических заболевания, протекающих одновременно и усиливающих отрицательное влияние на организм, - прим. редакции). Естественно, сложно в том случае бороться за жизнь, когда имеем массу хронических заболеваний", - заключил Авдалян.

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