В Москве начинается массовое тестирование граждан на антитела к COVID-19

Сдать кровь можно бесплатно

Еще один важный шаг в борьбе с пандемией - в Москве с пятницы начинается массовое тестирование граждан на антитела к COVID-19. Анализ позволит максимально рано выявить вирус в организме, особенно это важно в случаях, когда болезнь протекает бессимптомно, передает "ТВ Центр".

Сдать кровь можно бесплатно в 30 взрослых поликлиниках столицы. Каждый день порядка 70 тысяч москвичей будут по электронной почте или СМС получать приглашение пройти тестирование. В письме укажут ссылку, перейдя по которой, нужно записаться на анализ. Результаты будут подводиться ежедневно. К концу месяца объем таких исследований обещают довести до 200 тысяч в сутки.

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