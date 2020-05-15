В России за сутки скончались 113 человек с коронавирусом

Много бессимптомных носителей инфекции

В России в пятницу еще более 10 с половиной тысяч новых случаев коронавируса. Инфекция подтвердилась у жителей 85 регионов. По-прежнему много бессимптомных носителей вируса. Всего по стране теперь - почти 263 тысячи заболевших. От осложнений за последние сутки скончались 113 человек, передает "ТВ Центр".

К этому дню проведено уже почти шесть с половиной миллионов исследований на коронавирус нового типа, каждый день специалисты наращивают объем тестирований. Из-за подозрений на инфекцию под медицинским наблюдением остаются 257 тысяч человек.

Растет число выздоровевших - за сутки их еще более 4 с половиной тысяч. Всего в стране переболели уже 58 тысяч человек.

В Москве, по последним данным, выявили еще 4 тысячи 748 случаев "Ковид-19", скончались 68 человек. Всего в столице сейчас более 135 тысяч заболевших. После курса лечения из госпиталей выписаны тысяча 235 пациентов, а с начала пандемии коронавирусом переболели 24 с половиной тысячи москвичей.

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