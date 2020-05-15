Видео из "красной зоны": как работают врачи в Башкирии

Съёмочная группа "ТВ Центра" побывала в одной из специализированных больниц в столице Башкирии

Специальный костюм, защитная маска, две пары перчаток, комбинезон и респиратор. Каждый день, заступая на смену, врачам приходится тратить около часа, чтобы просто подготовиться к работе. Иначе никак. К встрече с вирусом, особенно в красной зоне, нужно подходить ответственно. После утомительной процедуры одевания медиков дополнительно опрыскивают специальным дезинфицирующим раствором.

Правильно одеться - это ещё не самое сложное. Гораздо утомительнее выдержать в этом обмундировании восьмичасовую смену: в костюме жарко и некомфортно. Всё это время врачи проводят на ногах. Присесть отдохнуть или же выпить стакан воды попросту некогда. Чтобы как-то идентифицировать друг друга, на спинах пишут фамилии и должности. В таком темпе врачи работают две недели без перерыва. Затем 14 дней строгой самоизоляции.

"В среднем к нам сейчас обращается в день около 20-25 пациентов и из них госпитализируется около 10. В зависимости от их состояния мы назначаем схему лечения и клинические рекомендации. Раньше никто из нас с этим не сталкивался. Массу новых знаний и умений можно приобрести. Ради этого можно потерпеть некоторые неудобства", - говорит старший врач госпиталя клиники БГМУ Антон Тюрин.

Главная задача - спасти тяжелобольных пациентов. Ради этого доктора готовы не спать несколько суток и даже не видеться со своими родными. Сейчас в этом госпитале занято 65 коек. Среди пациентов - те, кто болеют коронавирусом в лёгкой и средней форме. Самому молодому инфицированному - всего 24 года. Что ещё раз доказывает: COVID-19 — это не болезнь пожилых. На передовой борьбы с вирусом - исключительно высококвалифицированные специалисты. Состояние пациентов иногда меняется очень быстро: ещё утром шёл на поправку, к вечеру - требуется искусственная вентиляция лёгких. Для экстренного решения нужны не минуты, а секунды.

— У меня просто болело между лопаток. У меня не было ни температуры, у меня не было отдышки - просто болело между лопаток.

— Все очень внимательные, на самом деле! Прямо по 10-15 раз забегают и всё-всё смотрят и проверяют. Внимательность на высшем уровне, конечно!

Среди тех, кто самоотверженно сражается с инфекцией - не только врачи. Помогают им волонтёры и студенты медицинских факультетов.

"Это долг мой! Я же не зря столько лет училась. Я сначала колледж закончила, а потом поступила в университет. Как раз выпускной курс, думаю, самое время поработать в таких условиях! У нас отличная обеспеченность средствами индивидуальной защиты, поэтому риск заразиться минимизирован", - говорит студентка БМГУ Виолетта Мальцева.

Впрочем, он всё же есть. Поэтому врачи не устают повторять: несмотря на то, что во многих регионах постепенно начали снимать введённые ограничения, без лишней необходимости пока из дома лучше не выходить. А если обойтись без похода на улицу нельзя - обязательно надеть маску и перчатки. Только так можно помочь врачам снизить нагрузку.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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