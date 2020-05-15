В Европе открываются магазины и рестораны

В Париже на улицах много людей

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона 400 тысяч человек. Число жертв инфекции достигло 300 тысяч, передает "ТВ Центр".

В Греции вспышка COVID зафиксирована в цыганском поселении в городе Лариса, в двухстах километрах от столицы. Положительные результаты дали тесты у мигрантов на острове Лесбос. Тревожные сообщения приходят из Парижа: у 17 детей выявлен синдром Кавасаки, предположительно связанный с коронавирусом.

Несмотря на это, европейские страны продолжают снимать ограничения. На парижских улицах и набережных снова толпы людей. Французские аэропорты готовятся к возобновлению полётов. В Австрии, где уже работают магазины и салоны красоты, с пятницы открываются рестораны. Причём жителям страны государство выдаст ваучеры на их посещение в размере от 25 до 50 евро.

Но самое громкое заявление сделали в Швеции. В королевстве один из самых высоких процентов смертности, однако в правительстве сообщили, что по-прежнему не будут вводить ограничения, даже если пандемия продлится долго.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"