ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европе открываются магазины и рестораны

12:02
  • пятница
  • 15 мая 2020

В Париже на улицах много людей

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона 400 тысяч человек. Число жертв инфекции достигло 300 тысяч, передает "ТВ Центр".
Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило 10 тысяч

В Греции вспышка COVID зафиксирована в цыганском поселении в городе Лариса, в двухстах километрах от столицы. Положительные результаты дали тесты у мигрантов на острове Лесбос. Тревожные сообщения приходят из Парижа: у 17 детей выявлен синдром Кавасаки, предположительно связанный с коронавирусом.

Несмотря на это, европейские страны продолжают снимать ограничения. На парижских улицах и набережных снова толпы людей. Французские аэропорты готовятся к возобновлению полётов. В Австрии, где уже работают магазины и салоны красоты, с пятницы открываются рестораны. Причём жителям страны государство выдаст ваучеры на их посещение в размере от 25 до 50 евро.

Но самое громкое заявление сделали в Швеции. В королевстве один из самых высоких процентов смертности, однако в правительстве сообщили, что по-прежнему не будут вводить ограничения, даже если пандемия продлится долго.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа ресторанов в Европе во время эпидемии COVID-19
Работа ресторанов в Европе во время эпидемии COVID-19
Вирус в Европе
Вирус в Европе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.