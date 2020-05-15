Собянин поздравил коллектив Московского метрополитена с 85-летием

Мэр побывал в электродепо "Северное"

85-летний юбилей в пятницу отмечает Московский метрополитен. Сотрудников поздравил Сергей Собянин. Он прибыл в самое первое в городе электродепо - "Северное".

Мэр поблагодарил коллектив за работу, отметив, что сейчас им приходиться трудиться в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Тем не менее, пандемия не остановила реализацию масштабной программы развития столичной подземки, передает "ТВ Центр".

Сергей Собянин сообщил, что с сегодняшнего дня зарплата сотрудников будет проиндексирована на четыре процента. В Московском метрополитене трудятся 60 тысяч человек - это представители свыше 200 профессий и специальностей.

"Огромный коллектив управляет сложнейшей системой транспорта в мире. Причем это делает качественно, квалифицированно и надёжно. Хотел сегодня в этот праздничный для метрополитена и всего города день поздравить работников метрополитена и всех москвичей с тем, что мы не только сегодня имеем такой прекрасный транспорт, но и то, что он развивается", - отметил Собянин.

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