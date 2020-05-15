ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил коллектив Московского метрополитена с 85-летием

12:15
  • пятница
  • 15 мая 2020

Мэр побывал в электродепо "Северное"

85-летний юбилей в пятницу отмечает Московский метрополитен. Сотрудников поздравил Сергей Собянин. Он прибыл в самое первое в городе электродепо - "Северное".

Мэр поблагодарил коллектив за работу, отметив, что сейчас им приходиться трудиться в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Тем не менее, пандемия не остановила реализацию масштабной программы развития столичной подземки, передает "ТВ Центр".

Сергей Собянин сообщил, что с сегодняшнего дня зарплата сотрудников будет проиндексирована на четыре процента. В Московском метрополитене трудятся 60 тысяч человек - это представители свыше 200 профессий и специальностей.

"Огромный коллектив управляет сложнейшей системой транспорта в мире. Причем это делает качественно, квалифицированно и надёжно. Хотел сегодня в этот праздничный для метрополитена и всего города день поздравить работников метрополитена и всех москвичей с тем, что мы не только сегодня имеем такой прекрасный транспорт, но и то, что он развивается", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Собянин посетил электродепо - "Северное"
Сергей Собянин посетил электродепо - "Северное"
Московский метрополитен
Московский метрополитен
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Московский метрополитен
Московский метрополитен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.