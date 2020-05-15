В знаменитой пещере в Крыму найдены новые подземные галереи

Когда туда пустят туристов?

Раскрытые тайны реликтового подземелья. В Крыму специалисты обнаружили новые подземные галереи в знаменитой пещере, возраст которой - 5 миллионов лет. Вскоре увидеть уникальные находки смогут туристы. А рядом разместится научный центр.

Новый вход выглядит как колодец. Он ведет в самую низкую и самую дальнюю часть пещеры. Под землей содержание углекислого газа в 40 раз выше нормы. Под ногами вязкая глина и зыбучий песок. Чтобы защитить камеру от пыли и грязи, приходится нести ее в мешке, передает "ТВ Центр".

Но даже эти узкие и, кажется, нескончаемые лабиринты завораживают. Что уж говорить про широкие галереи и высокие залы. Настоящий нерукотворный музей.

Здесь нет сталактитов и сталагмитов. Причина в особом формировании пещеры. Эти огромные галереи были образованы за счет давления артезианских источников снизу. Вот откуда эти огромные купола и восходящие колодцы.

Все как будто перевернулось вверх дном. Потолки изрезаны каналами – словно по ним когда-то текли реки. В камне – раковины давно вымерших моллюсков. А между глыбами свисают корни деревьев, образуя висящие гирлянды.

Исторический вход в пещеру обрушился полтора миллиона лет назад – по сути, законсервировав здесь целую эпоху. Только при первых осмотрах ученые обнаружили фрагмент челюсти саблезубого тигра, кости гигантского страуса, мастодонта, носорога и останки еще десятка других животных.

Уникальны и минералы, образованные благодаря колонии летучих мышей. Эти серые отложения еще называют пещерный жемчуг.

Пещере 5 миллионов лет. А нашли ее всего лишь два года назад, при строительстве трассы "Таврида". Чтобы защитить природный памятник, над ним уложили бетонную плиту. Уже в следующем году по этим тоннелям смогут пройти первые туристы.

"Экскурсионный маршрут порядка 500 метров. Сейчас в пещере всего известны 1300 метров, но мы буквально только вчера открыли еще новую галерею. То есть постоянно происходят находки. Только сейчас мы зайдем с исследованиями – я уверен, что пещера вырастет в несколько раз", - рассказал старший преподаватель КФУ Геннадий Самохин.

На поверхности появится научно-образовательный центр Крымского Федерального Университета. Стационар для работы ученых. Аудитории для студентов и ландшафтный парк для туристов. В этих степях можно будет сделать фото с фигурами найденных в пещере древних животных или изучить нынешнюю фауну – например, ящериц.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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