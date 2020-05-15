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"Ночь в музее" приглашает на онлайн-экскурсии

12:17
  • пятница
  • 15 мая 2020

Что посмотреть?

"Ночь в музее" - онлайн. В субботу ежегодная акция впервые стартует в формате виртуальных экскурсий. Городские легенды, тайны популярных экспонатов, встречи с известными артистами и даже космический квартирник! Нескучные выходные ждут и киноманов. Наш канал покажет серию увлекательных фильмов.

Удивление и предвкушение. Стартующая завтра акция "Ночь музеев" наверняка будет вписана в историю. И не только потому, что впервые проводится онлайн. Её масштабы поражают. Только в Москве - почти сотня самых разных мероприятий. Размах космический . В прямом смысле слова.

"Музей космонавтики решил раскрыть тайну: на орбите не только работают, но и... поют. Причем делают это душевно. В качестве доказательства завтра впервые пройдет... космический квартирник", - сообщили в музее.

"Мы будем петь песни, что-то обсуждать. И мы вас ждем на это интересное мероприятие", - рассказал заместитель директора Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов.

Среди участников онлайн-концерта -   Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Александр Лавейкин. Он может многое рассказать и о том, как на станции "Мир" исполнял под гитару песни Визбора, и какие на самом деле мы - из космоса.

Музей Москвы приглашает в кругосветку. В онлайн-марафоне участвуют лучшие собрания со всего света - от Лондона до Киото и от Калининграда до Находки.

"Директора, кураторы, музейные хранители, экскурсоводы расскажут о предметах, с которыми связаны городские легенды. Загадочные или просто интересные истории городской жизни. Или о тех экспонатах, которые необычным образом попали в музей", - отметила заместитель генерального директора по развитию Музея Москвы Александра Хейфец.

Третьяковка предлагает виртуальную экскурсию с самым важным  гидом - директором галереи. Зельфира Трегулова блистательно отвечает Сергею Шнурову, задающему порой хулиганские вопросы.

Театр Маяковского приглашает всех на встречу со своими лучшими актрисами. 18 мая - с  Ольгой Прокофьевой. А уже сегодня - с  Евгенией Симоновой, Зоей Кайдановской и Марией Эшпай. Эти монологи - словно большие фильмы - с бурей эмоций. Кстати, о кино. Назван абсолютный лидер по просмотрам среди россиян на самоизоляции -  это фильм "Заражение" Содерберга.  Но в эти выходные Голливуду придется потесниться. Многие собираются пересмотреть наш хит - "Брат 2". ему на этой неделе исполнилось 20 лет. Актуален, как никогда.

Ни слова о карантине не будет в замечательных фильмах, которые покажет наш канал. В воскресенье - яркий, увлекательный, транснациональный  детектив  "Конь изабелловой масти".

Куда меньше повезло героине фильма "Смерть в объективе". В субботу - сразу две серии захватывающего фильма. Вслед за "Каменным гостем" в эфир выйдет  "Паук". А в воскресенье - подарок для гурманов. В гостях у Отара Кушанашвили - знаменитая фигуристка  Ирина Слуцкая, способная каждым своим словом  настроить на лучшее.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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