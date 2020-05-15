Оперштаб Биробиджана отправили на самоизоляцию

На лечении и глава региона

Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый отправлены на самоизоляцию. Предписание выдал главный санитарный врач региона Павел Копылов после того, как в оперативном штабе выявили COVID-19.

Коронавирус обнаружили 13 мая у одного из членов оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЕАО. Днем ранее он принимал участие в заседании, так что изолировать пришлось всех участников совещания.

"Одиннадцать членов штаба, по постановлению главного санитарного врача ЕАО, остались на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов. В их числе врио главы региона Ростислав Гольдштейн и мэр областного центра Александр Головатый", - сообщили в штабе.

Руководить регионом в ближайшие дни будет исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко. Самоизолированные чиновники будут соблюдать режим до отмены постановления врача, передает РИА Новости.

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