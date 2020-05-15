ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оперштаб Биробиджана отправили на самоизоляцию

09:57
  • пятница
  • 15 мая 2020

На лечении и глава региона

Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый отправлены на самоизоляцию. Предписание выдал главный санитарный врач региона Павел Копылов после того, как в оперативном штабе выявили  COVID-19.
Умерли еще 68 пациентов: последние данные по коронавирусу в Москве

Коронавирус обнаружили 13 мая у одного из членов оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЕАО. Днем ранее он принимал участие в заседании, так что изолировать пришлось всех участников совещания.

"Одиннадцать членов штаба, по постановлению главного санитарного врача ЕАО, остались на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов. В их числе врио главы региона Ростислав Гольдштейн и мэр областного центра Александр Головатый", - сообщили в штабе.

Руководить регионом в ближайшие дни будет исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко. Самоизолированные чиновники будут соблюдать режим до отмены постановления врача, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ростислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
Вирус
Вирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.