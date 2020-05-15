Минобороны вводит в эксплуатацию восемь медцентров

Их построили в кратчайшие сроки

Сразу 8 новых медицинских центров подключаются к борьбе с коронавирусом. В нескольких регионах страны Минобороны в пятницу открывает госпитали, которые смогут принять более полутора тысяч пациентов, передает "ТВ Центр".

Возведение шло в кратчайшие сроки, причем важно было учесть особенности местности. Например, на Камчатке здание клиники выдержит даже 9-балльное землетрясение. А в Уссурийке, где ежегодно возникает угроза подтопления, создали специальную дренажную систему.

Несмотря на скорость строительства, все новые больницы капитальные - и даже после пандемии продолжат принимать пациентов. В каждой установлено самое современное оборудование, а врачи прошли дополнительную подготовку именно для лечения коронавируса.

Всего же по стране Минобороны построило 16 госпиталей, из них половина заработала еще в апреле.

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