СК возбудил уголовное дело о гибели 4 человек на пожаре в Кузбассе (видео)

Двое погибших - дети

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в Кемеровской области. Огонь вспыхнул утром 15 мая в частном доме в городе Осинники. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Спаслись из пламени три человека.

"15 мая в 04:30 (00:30 мск) поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Осинники после тушения пожара обнаружены тела двух женщин в возрасте 38 и 35 лет и двух девочек в возрасте 5 лет. Позже было установлено, что из этого же дома удалось спастись еще 31-летней женщине, 10-летнему мальчику и 4-летней девочке, они не пострадали", - сообщили в СК России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, возгорание началось с веранды, после чего огонь распространился на внутренние помещения. Как считает следствие, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении либо короткое замыкание.

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