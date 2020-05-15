Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило 10 тысяч

Скончались 113 пациентов

Еще 10598 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 262843.

В Москве выявлено 4748 случаев. В Подмосковье - 945.

Кроме того, за сутки скончались 113 пациентов с коронавирусом. Из них 68 - в столице. С начала эпидемии скончались уже 2418 человек.

Также за сутки вылечились от коронавируса 4696 человек, в том числе в Москве - 1235. Общее число выздоровевших достигло 58226.

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