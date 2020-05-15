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Словения объявила о завершении эпидемии COVID-19

11:00
  • пятница
  • 15 мая 2020

Правительство страны решило, что продлевать карантин нет смысла

Конец эпидемии коронавируса в стране провозгласило правительство Словении. Заявление прозвучало во время заседания кабмина, которое проходило в формате телефонной конференции. Поводом для такого решения стало снижение показателей распространения инфекции.
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"Правительство на дистанционном заседании в четверг решением о прекращении эпидемии инфекционной болезни SARS-CoV-2 (COVID-19) прекратила эпидемию, которая была провозглашена 12 марта 2020 года", - говорится в сообщении кабмина. В правительстве добавили, что о снижении распространения коронавируса среди населения свидетельствуют данные Национального института общественного здоровья.

В соответствии с решением властей становится возможным пересечение словенской границы с территории Австрии, Италии и Венгрии, а также открытие аэропортов при соблюдении защитных мер. С 18 мая запланировано открытие торговых центров, кафе, ресторанов, отелей и гостиниц.

В Словении за время пандемии кроронавируса было выявлено 1465 зараженных. 103 человека скончались. За последние сутки диагноз подтвержден всего у одного пациента, передает РИА Новости.

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