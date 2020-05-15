Еще 1235 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Общее число выздоровевших приблизилось к 25 тысячам

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 1235 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число выздоровевших в Москве с начала эпидемии увеличилось до 24562 человек.

Всего в России после лечения выздоровели уже 58226 человек.

Ранее стало известно, что число заболевших COVID-19 за сутки вновь увеличилось на более чем 10 тысяч человек. Кроме того, 113 пациентов скончались.

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