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Медвежата попытались уничтожить видео своего "танца" в Приморье

13:00
  • пятница
  • 15 мая 2020

Животные заметили фотоловушку и ударили по камере

Медвежий танец - так назвали зоологи видео, снятое в национальном парке "Земля леопарда". В объектив фотоловушки попало семейство бурых медведей, передает "ТВ Центр".

В то время, как мать охраняла малышей, те встали на задние лапы и исполнили на камеру необычные движения возле стоящего рядом дерева. На самом деле, косолапые просто чесали спины - таким образом эти животные оставляют метки.

После того, как "танцоры" заметили снимающий их аппарат, они попытались удалить компрометирующую запись - ударили по камере лапой и даже пытались погрызть. Фотоловушка сменила ракурс, но продолжила работать. После того, как медведи ушли, в её объектив попали леопард и амурский тигр.

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