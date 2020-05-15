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Коэффициент распространения COVID-19 в России упал до рекордного минимума

11:39
  • пятница
  • 15 мая 2020

Доля вылечившихся пациентов превысила 22%

Рекордно низкое с начала пандемии значение показал коэффициент распространения коронавируса в России. Второй день подряд он держится на отметке ниже единицы. В столице коэффициент ниже единицы уже пятые сутки.
Еще 1235 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Формулу для расчета коэффициента распространения COVID-19 разработал Роспотребнадзор. Чтобы регион мог перейти к первому этапу ослабления ограничительных мер, значение должно быть меньше 1.

Для всей страны уже два дня как этот показатель равен 0,94. В Москве параметр, отражающий скорость распространения инфекции, не превышает 1 пятый день подряд. 15 мая он снизился до рекордного значения в 0,84.

Рекордные с начала пандемии цифры показывает и Подмосковье - здесь коэффициент опустился до 0,92. В двух из 10 российских регионов с наибольшим количеством заболевших - Краснодарском крае и в Свердловской области – показатель также ниже единицы, передает ТАСС.

По данным оперштаба, за сутки в России выздоровели 4 696 пациента с коронавирусом, общее число вылечившихся достигло 58 226. Это составляет 22% от общего числа выявленных случаев заражения COVID-19.

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