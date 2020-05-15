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Личные данные всех российских автовладельцев выставлены на продажу

12:03
  • пятница
  • 15 мая 2020

Хакеры утверждают, что это информация из реестра ГИБДД

Всего за 14 тысяч долларов любой желающий может стать обладателем полной базы данных российских автовладельцев. Информация выставлена на продажу на одном из форумов даркнета, сообщил технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Его заявление приводит газета "Ведомости".
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Распространители базы утверждают, что в ней собрана информация из реестра ГИБДД. Это значит, что, кроме данных о дате первичной и последней регистрации автомобиля и его модели, там хранятся все без исключения личные данные владельца.

Эти данные можно приобрести за отдельную плату: ФИО, номер паспорта, адрес и другая не менее конфиденциальная информация обойдется в 0,3 биткойна – это около 2800 долларов. Если же интересует вся база, придется раскошелиться на 1,5 биткойна – почти 14 тысяч долларов.

Эксперты подчеркивают, что персональные данные юридических и физических лиц пользуются большим спросом. Завладев этой информацией, можно проводить незаконные финансовые операции, подделывать юридические документы и оформлять сделки. Число сервисов с незаконной информацией в даркнете за последние 2 месяца увеличилось почти вдвое, перевалив далеко за сотню.

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