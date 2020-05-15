Пожалевшая о пластике Малиновская показала результат новых операций

Она объяснила необходимость коррекции внешности

Телеведущая Маша Малиновская перечислила хирургические манипуляции, которые она проделала со своим лицом.

39-летняя телезвезда написала в Instagram, что она прошла через ринопластику и убрала "брыльки". Два дня назад Малиновской сделали эндоскопическую подтяжку верхней трети лица, височную подтяжку, "лисий взгляд", блефаропластику и липофилинг век.

"Об операциях женщина может задуматься в двух случаях: 1) Возрастные проблемы 2) имиджевые (нос крючком и прочие проблемы, которые объективно отравляют вам жизнь)", - написала Маша Малиновская.

Она призналась, что жалеет об операциях по увеличению груди и губ, сделанных в молодости. По словам звезды, у нее неоднократно возникали осложнения после операции на грудь.

Некоторые подписчицы Малиновской написали, что тоже жалеют о некоторых хирургических вмешательствах. Большинство интернет-пользователей высоко оценило внешний вид телеведущей. Но нашлись и те, кто счет ее внешность искусственной.

- Случай, когда пластика в меру и незаметная, - пишут в комментариях.

- Люблю тебя, Машенька, за твою открытость, искренность и прямоту.

- Браво Маня! Смелая, честная! Без всяких ужимок.

- Мария такая красотка, носик оч хорошо получился.

- Если бы у меня были возможности, я бы тоже легла под нож!

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