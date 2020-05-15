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Мишустин призвал контролировать выплаты каждому медработнику

12:22
  • пятница
  • 15 мая 2020

Премьер поручил избежать повторения ситуации с задержками выплат врачам

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости повторения ситуации с задержками выплат медикам. На это глава правительства обратил внимание профильных министров и глав регионов.
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Мишустин отметил, что в пятницу истекает срок поручения главы государства о дополнительных выплатах врачам, которые работают с максимальной нагрузкой. "Все средства были оперативно доведены до регионов, однако не везде эти деньги дошли до людей без задержек", — приводит слова премьера "Известия".

Мишустин также отметил, что нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить все выплаты медицинскому персоналу за апрель до 15 мая. Глава государства потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в субъектах Федерации.

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