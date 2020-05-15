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Россияне подали почти 5,5 миллиона заявлений на выплаты детям до 15 лет

12:40
  • пятница
  • 15 мая 2020

Мера оказалась очень востребованной

Граждане России подали 5,3 миллиона заявлений для получения выплат на детей в возрасте от трех до 15 лет. Около 7,5 миллионов ребят получат по 10 тысяч, сообщил на совещании по социально-экономическим вопросам вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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"По состоянию на два часа назад было подано уже порядка 5 миллионов заявлений на 7 миллионов детей. И 15 минут назад уже, готовясь к соответствующему заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5 миллионов 300 тысяч заявлений на 7,5 миллионов детей подано", - сказал вице-премьер.

Григоренко отметил, что мера поддержки семей с детьми, предложенная президентом Владимиром Путиным, очень востребована.

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