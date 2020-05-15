Дети Ирины Цывиной поссорились из-за наследства

Ее дочь обратилась к адвокатам

У детей покойной актрисы Ирины Цывиной возник конфликт из-за наследства. Звезда сериала "Кадетство" не успела составить завещание. Оставленные ею дом, участок и три квартиры должны были поровну достаться детям - Евгению и Зинаиде, которая проживает в США.

По данным starhit.ru, сын Цывиной завладел недвижимостью матери. "Он сдал все квартиры и на заработанные деньги спокойно живет. Женя ни копейки не высылает сестре! А ведь Зина по праву наследница половины имущества", - рассказал сосед Евгения.

Из-за пандемии коронавируса Зинаида не может приехать в Россию, чтобы урегулировать конфликт с братом. По данным портала, девушка обратилась за помощью к адвокатам.

Ранее юрист Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что одну из квартир Цывина взяла в ипотеку. После ее смерти остался долг в размере не менее полумиллиона рублей. По словам Вербицкой-Линник, новому владельцу апартаментов придется не только наслаждаться новыми квадратными метрами, но и отдавать долги.

Ирина Цывина ушла из жизни в ночь на 18 апреля 2019 года. Причиной смерти стал инфаркт. Ей было 55 лет.

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