Лавров: вводить выездные визы в России не планируется

Однако былой свободы не будет еще долго

Планов введения выездных виз для российских граждан после окончания пандемии в правительстве нет. Не видит необходимости в этом и сам Сергей Лавров. Глава МИД России прокомментировал появившиеся недавно сообщения в интервью РБК.

"Не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то это их право. Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

В то же время, привычной для россиян "полной свободы" также сразу не будет. По словам Лаврова, полное восстановление мировых связей — человеческих, культурных — займет длительный период. Глава МИДа сослался на мнение аналитиков: даже после снятия всех ограничений и одобрения всех вакцин, абсолютно свободной системы общения ожидать не приходится.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"