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Лавров: вводить выездные визы в России не планируется

13:02
  • пятница
  • 15 мая 2020

Однако былой свободы не будет еще долго

Планов введения выездных виз для российских граждан после окончания пандемии в правительстве нет. Не видит необходимости в этом и сам Сергей Лавров. Глава МИД России прокомментировал появившиеся недавно сообщения в интервью РБК.
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"Не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то это их право. Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

В то же время, привычной для россиян "полной свободы" также сразу не будет. По словам Лаврова, полное восстановление мировых связей — человеческих, культурных — займет длительный период. Глава МИДа сослался на мнение аналитиков: даже после снятия всех ограничений и одобрения всех вакцин, абсолютно свободной системы общения ожидать не приходится.

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