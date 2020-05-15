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В Москве стартовал прием заявок на субсидии для соцпредприятий

13:09
  • пятница
  • 15 мая 2020

Заявки будут рассматриваться еженедельно

В столице начался прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий. Максимальный размер выплаты малому и среднему бизнеса составит один миллион рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

С помощью субсидии предприниматели могут частично возместить проценты по кредитам, расходы на лизинг или покупку оборудования и на коммунальные услуги до конца этого года. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Компенсация расходов на приобретение в кредит зарубежного оборудования будет рассчитываться в пределах ключевой ставки Банка России. При оформлении займов на покупку отечественного оборудования размер компенсации составит на 5% больше ключевой ставки.

"Правительство Москвы утвердило специальные субсидии для социальных предприятий 24 апреля. Новые меры поддержки помогут организациям возместить до 35% расходов на лизинг и покупку за счет собственных средств отечественного оборудования и до 25% при установке импортного. Кроме того, компании могут компенсировать до 70% затрат на оплату коммунальных услуг до конца года", - сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Заявки будут рассматриваться еженедельно - на заседаниях отраслевой комиссии. Выплату перечислят в течение нескольких дней после подписания протокола комиссии о выделении субсидий.

Подать заявку можно через личный кабинет на сайте mbm.mos.ru. Там же есть возможность предварительно проверить корректность направляемого пакета документов. Компания, желающая участвовать в программе, должна быть включена в перечень социальных предприятий. Вся подробная информация опубликована на специальном сайте о субсидиях правительства Москвы для столичных предпринимателей.

Предприниматели могут получить консультацию по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20. Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

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