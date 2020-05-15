Дептранс: 99% пассажиров метро надели маски утром 15 мая

Горожане проявляют ответственность

В пятницу утром 99% пассажиров Московского метро надели маски. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. 90% пассажиров были в перчатках.

Масочный и перчаточный режим в Москве действует с 12 мая. Горожане должны носить индивидуальные средства защиты в магазинах, торговых центра и в общественном транспорте, в том в такси.

Кроме того, маски и перчатки должны носить сотрудники предприятий, которые с 12 мая возобновили работу. Речь идет о строительных и промышленных предприятиях.

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