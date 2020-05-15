"Ночь в музее" приглашает на онлайн-экскурсии в честь 75-летия Победы

Можно совершить виртуальную прогулку по пяти экспозициям

Онлайн-программу, посвященную 75-летию Победы, подготовили пять московских музеев. Их представят на суд зрителей во время акции "Ночь в музее", сообщает официальный сайт мэра столицы.

"Пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы. Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Акция "Ночь в музее" пройдет 16 мая. В 9 часов утра виртуальная экскурсия появится на сайте Государственного музея обороны Москвы. Во время онлайн-прогулки гиды покажут самые ценные предметы, в том числе из закрытого хранилища музея. В их числе - личные вещи военачальников, бойцов партизанских отрядов и тружеников тыла, участвовавших в битве за Москву. Это оружие, одежда, архивные фотографии, фронтовые письма и многое другое. Помимо этого, можно будет увидеть рисунки и наброски, которые делали на фронте солдаты. Также покажут работы профессиональных военных художников-корреспондентов. Экскурсантам представят уникальные зарисовки советского графика и иллюстратора Николая Жукова, сделанные им в 1946 году на Нюрнбергском процессе.

Во время виртуального путешествия по залам музейного комплекса "История танка Т-34" экскурсоводы расскажут о создании и боевом пути легендарной машины, выполнявшей тактические задачи на фронте с первых дней войны и вплоть до Дня Победы. "Тридцатьчетверка" - именно так называли ее военные — стала самым массовым танком в 1940-х. Благодаря своим боевым качествам эта машина была признана многими военными экспертами лучшим танком Второй мировой войны. "Тридцатьчетверки" оказали огромное влияние на исход многих сражений, а также на развитие мирового танкостроения в послевоенные годы. Видеоэкскурсии по экспозиции размещены на сайте музея.

Кроме того, во время акции "Ночь в музее" можно будет посетить онлайн-экскурсию "Великая Отечественная война в жизни и творчестве Владимира Высоцкого". Детство поэта прошло в эвакуации, тема войны неоднократно появлялась в его песнях и стихах. Видеотур опубликуют на сайте Музея Владимира Высоцкого в 18:00.

Дом Лосева подготовил виртуальную выставку, посвященную спасенной библиотеке известного философа, антиковеда, переводчика и писателя Алексея Лосева. В его коллекции насчитывалось около 10 тыс. книг по филологии, истории, философии и другим наукам. Во время бомбардировок дом ученого был разрушен, библиотека оказалась погребенной под завалами. Специалистам пришлось приложить немало усилий, чтобы спасти ценные издания. Зрителям покажут архивные и современные фотографии библиотеки.

Музей русского лубка и наивного искусства приглашает на онлайн-выставку "Салют Победы". В экспозицию вошли работы, посвященные двум войнам - Гражданской и Великой Отечественной. Представлены оцифрованные картины Ивана Сарычева, Стефании Базыленко, Александра Рыжова и других художников. Все они доступны на сайте музея.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"