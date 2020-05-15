Сергей Собянин поздравил работников столичного метро с 85-летием подземки

Мэр Москвы посетил столичное электродепо "Северное"

85-летний юбилей в пятницу отмечает Московский метрополитен. Сотрудников поздравил Владимир Путин. Президент отметил их заслуги в развитии подземки - ведь именно благодаря им практически круглосуточно идет строительство новых станций и внедряются технологии, отвечающие передовым стандартам надёжности. Слова благодарности выразил и Сергей Собянин. Мэр прибыл в самое первое в городе электродепо - "Северное", чтобы лично встретиться с коллективом.

Немного выглядывая из дверей старейшего в Москве электродепо "Северное" готовится к отправке первый подвижной состав московского метрополитена. Именно в этот день, только 85 лет назад, точно такой же поезд впервые вышел на линию для перевозки пассажиров. Сегодня сотрудники метрополитена вновь прошли по его маршруту на таком же ретро-поезде, передает "ТВ Центр".

Сегодня столичное метро кардинально отличается от первых предшественников. Неизменным остались только длина и ширина вагонов, которые продиктованы стандартами тоннелей. Большую часть того, что делали машинисты раньше, сейчас отдано искусственному интеллекту. Глядя на кабину управления, молодые машинисты удивляются, какой гигантский уровень ответственности возлагался на их коллег в 30-е годы.

"На этом поезде нет никакой электроники. По сравнению с современными поездами. На машиниста возложено больше ответственности по управлению этим поездом, потому что электроники никакой нет, машинисту ничего не помогает, в отличие от современного подвижного состава, на котором большое количество систем диагностики", - рассказал главный ревизор по безопасности движения поездов Московского метрополитена Николай Козлов.

Электродепо "Северное" стало отправной точкой главной транспортной сети столицы. Первые 13 станций рыли вручную. Перегоны делали с помощью пневмопушек, которые буквально продавливали грунт. Каждая станция была произведением искусства, украшенные мрамором, гранитом, мозаикой, лепниной и скульптурами. Большинство первых платформ являются памятниками архитектуры, и их облик должен навсегда остаться неизменным.

Открытие метро 85 лет назад навсегда изменило жизнь города, сделав её более комфортной. Метрополитен постоянно расширяется и сегодня насчитывает уже 15 линий общей протяженностью 780 километров. Поздравить всех, кто трудится на благо столичной подземки, в старейшее депо Москвы приехал и мэр Сергей Собянин.

"В московском метро сегодня трудятся 60 тысяч человек. Это машинисты электропоездов, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники. Огромный коллектив управляет сложнейшей системой транспорта в мире, причем делает это очень качественно, квалифицированно и надежно", — отметил Сергей Собянин.

В московском метро можно встретить представителей более 200 профессий и специальностей. В нём трудится 108 династий, рабочий стаж которых в сумме составит 13 тысяч лет. В этом году метрополитен поздравлял с Днём Победы и 107 ныне живущих своих ветеранов Великой Отечественной войны. И в честь юбилея по распоряжению мэра зарплата всех работников подземки должна быть увеличена на 4%.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"