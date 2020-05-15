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Музыкант Эцио Боссо умер в возрасте 48 лет

13:43
  • пятница
  • 15 мая 2020

Он страдал редкой болезнью

Итальянский пианист, дирижер и композитор Эцио Боссо умер в Болонье на 49 году жизни.   
Умер музыкант Билл Уизерс

Боссо скончался после продолжительной болезни. Точная причина смерти не уточняется. 

С 2011 года Эцио Боссо боролся с редкой болезнью Шарко, при которой атрофируются мышцы конечностей. Он не мог двигать двумя пальцами на руке, поэтому отказался от игры на пианино. 

Несмотря на проблемы со здоровьем, Боссо сочинял музыку и устраивал концерты. "Палочка помогает мне замаскировать боль, и это немалая вещь", - цитирует музыканта "Газета.ru"

Музыка Эцио Боссо звучит в фильмах "Не здесь, а в раю", "Я не боюсь", "Красный, как небо" и других.

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