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Россияне после снятия самоизоляции откажутся от посещения кино и кафе

13:53
  • пятница
  • 15 мая 2020

И продолжат уклоняться от объятий при встрече

Прогулки и встречи с близкими – вот чем в первую очередь займутся россияне после снятия режима самоизоляции. А вот от посещения массовых мероприятий, кафе и кинотеатров они еще долгое время будут воздерживаться, утверждают аналитики.
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Опрос провели эксперты НИУ ВШЭ. По данным исследования, 36% респондентов больше всего хотят прогуляться на свежем воздухе, более 22% опрошенных вернутся на работу, а около 21% планируют встретиться с близкими.

"После снятия карантинных мер большинство россиян еще некоторое время не будет посещать массовые культурные мероприятия, рестораны и бары, а также кинотеатры и театры. Каждый третий продолжит при встрече отказываться от рукопожатий и объятий", - уточняется в аналитическом бюллетене об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

О желании развестись по окончании самоизоляции заявили 1,5% респондентов, около 3%, напротив, поспешат на свидание. 12% не хотят пускать ребенка в детский сад после самоизоляции, и почти 20% не будут посещать салоны красоты и парикмахерские. А около 9% опрошенных отправятся в путешествие.

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