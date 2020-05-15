Фадеев обвинил экс-сотрудников в воровстве

Он назвал себя жестким руководителем

Продюсер Максим Фадеев заявил, что распустил свой центр MALFA из-за постоянного воровства.

"Почему я разогнал весь менеджерский состав MALFA? Потому что воровство стало системным. Воровали на всем, на чем только было возможным. Тащили камеры, шнуры, батарейки", - рассказал Фадеев в интервью, опубликованном на сервисе Premier.

Фадеев также пожаловался на текучку в продюсерском центре. К нему на работу устраивались люди с "красивыми дипломами", которые за пару месяцев зарабатывали 500-600 тысяч и переходили в другую компанию. "Вот у меня таких красавцев было очень много", - сказал продюсер.

Он назвал себя жестким руководителем, но только по отношению к тем сотрудникам, которые ленятся, воруют или лгут.

Напомним, в октябре прошлого года Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA. Он объявил о переформатировании продюсерского центра. Теперь он будет работать с небольшим числом артистов, но предлагать рынку максимально качественный продукт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"