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Фадеев обвинил экс-сотрудников в воровстве

14:30
  • пятница
  • 15 мая 2020

Он назвал себя жестким руководителем

Продюсер Максим Фадеев заявил, что распустил свой центр MALFA из-за постоянного воровства. 
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"Почему я разогнал весь менеджерский состав MALFA? Потому что воровство стало системным. Воровали на всем, на чем только было возможным. Тащили камеры, шнуры, батарейки", - рассказал Фадеев в интервью, опубликованном на сервисе Premier. 

Фадеев также пожаловался на текучку в продюсерском центре. К нему на работу устраивались люди с "красивыми дипломами", которые за пару месяцев зарабатывали 500-600 тысяч и переходили в другую компанию. "Вот у меня таких красавцев было очень много", - сказал продюсер. 

Он назвал себя жестким руководителем, но только по отношению к тем сотрудникам, которые ленятся, воруют или лгут. 

Напомним, в октябре прошлого года Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA. Он объявил о переформатировании продюсерского центра. Теперь он будет работать с небольшим числом артистов, но предлагать рынку максимально качественный продукт. 

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