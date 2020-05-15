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Названы причины тяжелого течения COVID-19 у некоторых пациентов

14:32
  • пятница
  • 15 мая 2020

Все зависит от восприимчивости организма

Генетические особенности человека во многом предопределяют, насколько тяжело протекает вызванное коронавирусом заболевание. Роспотребнадзор в своей публикации на сайте стопкоронавирус.рф, в то же время, отметил: о влиянии COVID-19 на гены пока ничего не известно.
Роспотребнадзор развеял миф о симптоме COVID-19

"Генетические особенности человека определяют восприимчивость организма ко многим инфекциям, в том числе и к новому коронавирусу. Эти особенности влияют и на успешность размножения вируса в организме, и на появление приобретенного иммунитета к вирусу",- говорится в сообщении.

В России за время пандемии выявлено 262 843 заболевших – из них 10 598 только за последние сутки. Скончались 2 418 пациентов, 58 226 человек выздоровели.

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