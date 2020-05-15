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Шойгу доложил Путину о строительстве 16 медцентров

14:24
  • пятница
  • 15 мая 2020

Больницы были возведены в рекордно короткие сроки

Сразу восемь новых медицинских центров подключаются к борьбе с коронавирусом. В пятницу Владимир Путин и Сергей Шойгу в режиме видеоконференции дали старт работе госпиталям, которые смогут принять более полутора тысяч пациентов, передает "ТВ Центр".
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Возведение шло в кратчайшие сроки, причем важно было учесть особенности местности. Например, на Камчатке здание клиники выдержит даже 9-балльное землетрясение. При этом все новые больницы капитальные и даже после пандемии продолжат оказывать помощь пациентам. К работе привлечены военные медики, которые прошли дополнительную подготовку именно для лечения коронавируса. 

Владимир Путин напомнил - всего в стране при содействии Министерства обороны заработали 16 госпиталей, половина из них начала принимать пациентов еще в апреле. Строители работали над ними круглосуточно и смогли возвести больницы в рекордно короткие сроки. 

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