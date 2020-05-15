ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Московском метрополитене количество пассажиров в сравнении с прошлой неделей увеличилось на 28%

14:22
  • пятница
  • 15 мая 2020

Почти на 50% увеличилось количество людей на маршрутах между столицей и областью

Количество пассажиров в Московском метро увеличилось на 28% по сравнению с прошлой неделей. На 21% стало больше пассажиров в наземном транспорте, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

"На пригородной железной дороге - на 11%, на маршрутах между Москвой и областью - на 44%", - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта Москвы отметили сознательность пассажиров. Более 99% их тех, кто сегодня спустился в метро, были в масках, 90% - в перчатках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пассажиры в медицинских масках в метро
Пассажиры в медицинских масках в метро
Пассажиры в медицинских масках в метро
Пассажиры в медицинских масках в метро
Девушка в медицинской маске в метро
Девушка в медицинской маске в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.