В Московском метрополитене количество пассажиров в сравнении с прошлой неделей увеличилось на 28%

Почти на 50% увеличилось количество людей на маршрутах между столицей и областью

Количество пассажиров в Московском метро увеличилось на 28% по сравнению с прошлой неделей. На 21% стало больше пассажиров в наземном транспорте, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

"На пригородной железной дороге - на 11%, на маршрутах между Москвой и областью - на 44%", - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта Москвы отметили сознательность пассажиров. Более 99% их тех, кто сегодня спустился в метро, были в масках, 90% - в перчатках.

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