ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росгвардия потребовала от призывников отрицательных тестов на COVID-19

14:56
  • пятница
  • 15 мая 2020

Перевозить молодежь в воинские части будут служебным автотранспортом

Отрицательный тест на на COVID-19 – необходимое условие для поступления в Росгвардию. Требование к призывникам появилось на официальном сайте службы.
Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило 10 тысяч

Вопрос обсуждался на рабочем совещании оперативного штаба Росгвардии по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

"Необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию", - заявил генерал-лейтенант Алексей Кузьменков.

Участники совещания также приняли решение, касающееся доставки призывников в воинские части. От вокзалов и аэропортов они поедут служебным автотранспортом, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Призывники
Призывники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.