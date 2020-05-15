Росгвардия потребовала от призывников отрицательных тестов на COVID-19

Перевозить молодежь в воинские части будут служебным автотранспортом

Отрицательный тест на на COVID-19 – необходимое условие для поступления в Росгвардию. Требование к призывникам появилось на официальном сайте службы.

Вопрос обсуждался на рабочем совещании оперативного штаба Росгвардии по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

"Необходимо осуществлять отбор личного состава в формируемые команды только при наличии документального подтверждения отрицательного результата исследования на новую коронавирусную инфекцию", - заявил генерал-лейтенант Алексей Кузьменков.

Участники совещания также приняли решение, касающееся доставки призывников в воинские части. От вокзалов и аэропортов они поедут служебным автотранспортом, передает РИА Новости.

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