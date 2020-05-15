У беременной Елены Берковой забрали машину

Она накопила много штрафов

35-летняя актриса и телеведущая Елена Беркова осталась без машины, которая принадлежала ее бывшему мужу - бизнесмену Владимиру Савро, пропавшему без вести в 2013 году.

Сотрудники ГИБДД остановили Беркову, когда она ехала по МКАД на автомобиле Nissan. Во время проверки документов выяснилось, что за водителем числится большое количество штрафов.

Как передает EG.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash, машину Берковой отправили на штрафстоянку. Теперь от знаменитости требуют оплатить задолженность.

В марте Елена Беркова, которая раньше снималась в фильмах для взрослых, опубликовала в Instagram фото, где она держит в руке положительный тест на беременность. Беркова воспитывает 11-летнего сына от второго супруга. Замужем она была пять раз.

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