ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У беременной Елены Берковой забрали машину

15:15
  • пятница
  • 15 мая 2020

Она накопила много штрафов

35-летняя актриса и телеведущая Елена Беркова осталась без машины, которая принадлежала ее бывшему мужу - бизнесмену Владимиру Савро, пропавшему без вести в 2013 году. 
Прилучный на самоизоляции задолжал 19,5 тысячи по штрафам ГИБДД

Сотрудники ГИБДД остановили Беркову, когда она ехала по МКАД на автомобиле Nissan. Во время проверки документов выяснилось, что за водителем числится большое количество штрафов. 

Как передает EG.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash, машину Берковой отправили на штрафстоянку. Теперь от знаменитости требуют оплатить задолженность. 

В марте Елена Беркова, которая раньше снималась в фильмах для взрослых, опубликовала в Instagram фото, где она держит в руке положительный тест на беременность. Беркова воспитывает 11-летнего сына от второго супруга. Замужем она была пять раз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Елена Беркова
Актриса Елена Беркова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.