ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Надо посеять побольше": Лукашенко нашел спасение в картошке

15:31
  • пятница
  • 15 мая 2020

"Осталось только не проморгать"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в картошке спасение для экономики.
Лукашенко за полтора часа накопал 70 мешков картошки

Картошка - главный экспортный продукт Белоруссии, в первую очередь она востребована на рынках Украины и России. В этом году посевная кампания в стране прошла успешно, осталось "просто не проморгать и заработать деньги", отметил белорусский лидер.

"Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение <…> Главное — продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу", - заявил Лукашенко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко заверил президента, что внутренний и экспортный рынки стабильно обеспечиваются картофелем, передает РИА Новости. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.