"Надо посеять побольше": Лукашенко нашел спасение в картошке

"Осталось только не проморгать"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в картошке спасение для экономики.

Картошка - главный экспортный продукт Белоруссии, в первую очередь она востребована на рынках Украины и России. В этом году посевная кампания в стране прошла успешно, осталось "просто не проморгать и заработать деньги", отметил белорусский лидер.

"Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение <…> Главное — продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу", - заявил Лукашенко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко заверил президента, что внутренний и экспортный рынки стабильно обеспечиваются картофелем, передает РИА Новости.

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