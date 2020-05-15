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Как правильно обращаться с деньгами во время пандемии

15:24
  • пятница
  • 15 мая 2020

Микробиолог посоветовал по возможности использовать бесконтактную оплату

Россиянам напомнили, что при использовании денежных купюр главное – не трогать лицо руками. Не лишним будет и по возможности пользоваться бесконтактными способами оплаты, чтобы не передавать зараженные деньги из рук в руки.

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Микробиолог Евгений Плисов в интервью "Звезде" сообщил, что если правильно следить за гигиеной рук – мыть их не менее 20 секунд с мылом, то этого хватит, чтобы обезопасить себя от коронавируса, например, при работе с банкоматом.

"Взяли купюры, зашли домой, положили купюры, пошли мыть руки. После этого манипулируете что-то с деньгами", - уточнил он.

По словам Плисова, COVID-19 может жить на купюрах до двух суток, поэтому многие просто оставляют их "полежать".

"Главное - не купюры, хотя это тоже важный предмет, который вы передаете из рук в руки разным людям в период эпидемии, важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки", - заключил эксперт.

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