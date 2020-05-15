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"Копия папы": Ургант показал фото повзрослевшей дочери

15:54
  • пятница
  • 15 мая 2020

Нине исполнилось 12 лет

Телеведущий Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с днем рождения. 15 мая ей исполнилось 12 лет. 

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Шоумен опубликовал в Instagram фото Нины, которая в шапке и пуховике утопает в солнечном свете. "I❤12" - написал Ургант. Такого рода записи появляются на страничке Урганта ежегодно в день рождения Нины, меняется только цифра. 

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям телезвезды. Они сочли, что Нина выглядит старше своего возраста, она уже совсем не кажется ребенком. Большинство фанатов Урганта сошлось во мнении, что школьница растет копией отца.  

- 12?! Так взросло выглядит… 

- Похожа на вас очень. 

- А на фото все 19. 

- Мини-копия папы. 

- Папина дочка. 

Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе воспитывают двух дочерей - Нину и Валерию, которой в сентябре исполнится пять лет. Старшая дочь Кикнадзе от предыдущих отношений живет в США. Ургант считает Эрику своей дочерью. У Кикнадзе также есть сын Нико, он живет со своим отцом в Грузии.

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